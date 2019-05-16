Жительница Лакинска чудом выжила, попав под колеса фуры

16 Май 17:00 2019-05-16T17:00:57+03:00

По словам очевидцев, она переходила дорогу в неположенном месте

Изменить размер текста: A A

Утром 16 мая в центре города Лакинска большегруз, мчавшийся на большой скорости сбил женщину. По словам очевидец, она переходила М-7 в неположенном месте, проигнорировав надземный переход.

Как сообщают в группе «Подслушано автомобилистов Владимир», «скорая» помощь приехала на место происшествия примерно через 10 минут. На тот момент женщина, несмотря на сильный удар, была еще жива. Инспекторам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU