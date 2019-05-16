2019-05-16T13:17:29+03:00
Общество

«Т Плюс» направит на подготовку к ОЗП во Владимирской области 935 млн рублей

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Отопительный сезон 2018-2019 гг. прошел стабильно, без серьезных нареканий. Снижена аварийность на сетях компании – этого удалось добиться благодаря ремонту и реконструкции 408 км трубопроводов в 2018 году. Такой объем перекладок достигнут впервые. При подготовке к следующей зиме Т Плюс сконцентрируется на перекладке магистральных трубопроводов для обеспечения системной стабильности крупных тепловых узлов. Об этом заявил председатель правления ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер в ходе ежегодной селекторной пресс-конференции по итогам осенне-зимнего периода для журналистов СМИ в регионах присутствия компании.

На региональной части пресс-конференции Владимирский филиал «Т Плюс» рассказал, о том что с 6 мая приступил к работам по реконструкции тепловых сетей областного центра в рамках инвестиционной программы 2019 года. Ранее специалисты компании приступили к ремонтам оборудования на Владимирской ТЭЦ-2 и котельных, а с 10 мая – к проведению гидравлических испытаний на теплосетях. Общий объем средств, направленных на подготовку объектов (тепловых сетей, Владимирской ТЭЦ-2, котельных) филиала во Владимире к новому отопительному сезону в рамках программы «Re: Конструкция 2019», составит 935 млн рублей.

«Хочу отметить, что минувший осенне-зимний период Владимирский филиал прошел без серьезных сбоев в теплоснабжении города. Такой положительный результат, во многом, был достигнут благодаря успешно проведенной ремонтной кампании. В этом году во всех филиалах Группы «Т Плюс» продолжится программа модернизации тепловых сетей – «RE: Конструкция 2019». В рамках этой программы во Владимире будет реконструировано 24 участка общей протяженностью 24,5 км. Как и в пошлом году особое внимание мы уделим безопасности на всех объектах и качеству благоустройства», – отметил главный инженер Владимирского филиала «Т Плюс» Сергей Шикунов.

В рамках инвестиционной программы будет выполнен комплекс мероприятий на Владимирской ТЭЦ-2, проведена реконструкция систем диспетчеризации и автоматизации на 14 котельных города Владимира. В рамках ремонтной программы специалисты компании подготовят к новому отопительному сезону оборудование ТЭЦ, котельных, насосных станций, выполнят замену тепловых сетей по результатам гидроиспытаний, а также восстановят изоляцию и благоустройство.

В рамках программы «Re: Конструкция 2019» специалисты филиала продолжат вести усиленный контроль за благоустройством после завершения работ на тепловых сетях, а также за соблюдением стандартов безопасности по ограждению ремонтных участков трубопроводов. Энергетики ставят перед собой задачу сократить сроки проведения гидравлических испытаний благодаря использованию современных технических и организационных методов диагностики и ремонта. Будет продолжено и использование временных трубопроводов (шунтов) во время проведения реконструкций для того, чтобы минимизировать сроки отключения горячего водоснабжения у клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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