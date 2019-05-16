Муромская транспортная полиция задержала браконрьера на Оке

СЕГОДНЯ 10:56 2019-05-16T10:56:49+03:00

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В Вачском районе Нижегородской области сотрудники транспортной полиции Владимирской области во время рейда задержали 50-летнего мужчину. Он браконьерствовал - ставил сети поперек реки, что запрещено, как, собственно, и само использование сетей. Плюс ко всему, браконьер ловил рыбу в период нереста, что запрещено уже категорически. По подсчетам экспертов, он успел выловить столько рыбы, что государствую был причинен ущерб больше чем на 38000 рублей.

На мужчину возбуждено уголовное дело за незаконную добычу биологических ресурсов. По статье 256 Уголовного Кодекса ему грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU