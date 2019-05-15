Пожилой владимирец зарезал двоих людей у своего дома

15 Май 21:24 2019-05-15T21:24:39+03:00

За ножом он сходил домой во время конфликта

Изменить размер текста: A A

Следственный Комитет РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 74-летнего владимирца, обвиняемого в убийстве двух людей.

По версии следствия, 10 мая обвиняемый вместе с двумя своими знакомыми находился около своего в микрорайоне Энергетик. Между обвиняемым и его 40-летней знакомой произошел конфликт, в который решил вмешаться 31-летний мужчина. Обвиняемый сходил домой за ножом, которым затем нанес по одному удару в грудь обидчикам. В результате полученных травм женщина скончалась на месте, мужчина — в больнице на следующий день.

Ранее судимый обвиняемый признал вину полностью, в содеянном раскаялся. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU