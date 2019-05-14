2019-05-14T15:21:45+03:00
Общество

«Ростелеком» подвёл итоги регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее»

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Завершён региональный этап VIII ежегодного международного конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который «Ростелеком» проводит с 2012 года. Основная идея проекта – содействие объективному и качественному освещению деятельности отрасли IT и телекоммуникаций и привлечение внимания к инновациям. Партнёром конкурса этого года стала компания Ericsson. Кроме четырёх основных номинаций, организаторы учредили две специальных: партнёрская «5G – платформа новых возможностей» и «Биометрия – путь к цифровой идентичности» от национального цифрового провайдера.

Победители регионального этапа вышли во второй, федеральный этап конкурса, итоги которого по четырем номинациям и двум спецноминациям будут подведены 18 июня 2019 года. Главным призом для шести победителей станет поездка в штаб-квартиру Ericsson.

«Ростелеком» пригласил к участию представителей региональных изданий и областных вкладок федеральных СМИ, а также региональных блогеров. Работы об IT-инновациях в разных сферах жизни принимались по четырём основным номинациям: «Интернет-СМИ (в том числе новостные агентства)», «Радио и телевидение», «Печатная пресса (газеты, журналы)» и «Социальные медиа (блогеры)». Приём работ на конкурс был открыт с 16 января по 31 марта 2019 года с условием, что они отвечают идее проекта и увидели свет не ранее 1 апреля 2018 года.

В ходе регионального отборочного тура представители СМИ и блогеры Центральной России подали 418 работ, из которых 368 прошли модерацию и были допущены к оценке жюри. Большинство работ традиционно поступило от представителей печатной прессы, где и развернулась жесткая конкуренция между авторами 135-ти материалов. Жюри также оценило 92 работы от онлайн-СМИ, 72 – от создателей сюжетов на радио и ТВ и 44 – от представителей блогерского сообщества. Самыми активными участниками стали представители медиа-сообществ Тульской, Московской, Ивановской и Белгородской областей. Для всех авторов предусмотрена возможность скачать «Сертификат участника» в личном кабинете на сайте конкурса.

В региональном этапе центра России в номинации «Печатные СМИ» победила Елена Былкина – журналист газеты «Мичуринская мысль» из Тамбовской области; лучшим представителем онлайн-изданий стала Ирина Бочарова из рязанского информагентства 7info; больше всех баллов в номинации «Радио и телевидение» набрала журналист телеканала «Москва24» Алина Файзулдаева и, наконец, лучшим блогером ЦФО стал Василий Никитинский из Владимира. Все победители получат ценные призы и дипломы от макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком».

В этом году представители медиасферы ЦФО оказались активнее, подав на 30% больше работ на VIII международный конкурс журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», чем годом ранее. Новой традицией стала уверенная победа представителей СМИ из Мичуринска Тамбовской области в номинации «Печатная пресса»: в прошлом году 1 место заняла Марина Смолеева из ИД «Мичуринск». В номинации «Интернет-СМИ» также «традиционно» лидерство удержал Рязанский регион: в 2018 году в этой номинации победил Дмитрий Соколов-Сыромятников из областной газеты «Рязанские ведомости». Наконец, в номинации «Социальные медиа» можно отметить уверенное движение вверх владимирских блогеров: победитель этого конкурса годом ранее занял второе место.

Подробная информация о конкурсе - на сайте www.smi.rt.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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