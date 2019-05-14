Экс-директору ВСМЗ Игорю Конышеву продлили домашний арест до 17 июля

СЕГОДНЯ 13:00 2019-05-14T13:00:12+03:00

Его по-прежнему обвиняют в двух криминальных эпизодах

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14 мая Октябрьский районный суд города Владимира продлил срок пребывания бывшего генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игоря Конышева под домашним арестом до 17 июля 2019 года.

Напомним, Игоря Конышева задержали 22 января в Москве, уголовное дело было возбуждено четырьмя днями ранее. 23 января Октябрьский районный суд города Владимира отправил экс-директора ВСМЗ под домашний арест. Для этого родные сняли Конышеву квартиру в новостройке в улице Мира.

Игоря Конышева обвиняют в присвоении 4 миллионов рублей при создании нового сайта музея, а также присвоении с подельниками около 300 тысяч рублей при создании нового логотипа ВСМЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU