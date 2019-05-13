В Муроме двухлетний ребенок выпал с балкона, пока отец пил

СЕГОДНЯ 16:01 2019-05-13T16:01:25+03:00

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Как сообщает Следственный комитет РФ по Владимирской области, в Муроме девочка во возрасте 2 лет 5 месяцев выпала с балкона второго этажа.

По данным следствия, 12 мая отец привел маленькую дочку к своей знакомой, сам стал пить, а девочка осталась без присмотра. Малышка через какое-то время придвинула стул к ограждению балкона, забралась на стул и выпала с высоты второго этажа на землю. К счастью, газон смягчил падение. Но даже так, ребенок попал в больницу. ее отвезли в местную клинику с черепно-мозговой травмой.

Известно, что девочка находится под опекой отца, мать ребенка лишена родительских прав. В настоящее время решается вопрос о возможности дальнейшего оставления ребенка на воспитании отца. Следком проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU