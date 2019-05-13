2019-05-13T11:02:32+03:00
Общество

Гусевчанка через суд узаконила перепланировку

Горожанка добилась разрешения жить в своей квартире
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Женщине принадлежали две квартиры в пятиквартирном доме усадебного типа. Решившись на ремонт, жительница Гусь-Хрустального на свои деньги объединила обе квартиры и возвела пристройку мансардного этажа. Однако использовать жилье по назначению и ввести его в эксплуатацию ей в районной администрации не разрешили, поскольку реконструкцию она произвела самовольно. А Гусь-Хрустальный городской суд встал на сторону женщины, просившей в исковом заявлении сохранить квартиру в реконструированном виде. Суд, основываясь на заключении экспертов, посчитал, что перепланировка и переустройство не нарушают действующие санитарные, строительные нормы и правила, не влияют на несущие конструкции дома и не ухудшили условия проживания других горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24