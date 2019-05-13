Гусевчанка через суд узаконила перепланировку

СЕГОДНЯ 11:02 2019-05-13T11:02:32+03:00

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Женщине принадлежали две квартиры в пятиквартирном доме усадебного типа. Решившись на ремонт, жительница Гусь-Хрустального на свои деньги объединила обе квартиры и возвела пристройку мансардного этажа. Однако использовать жилье по назначению и ввести его в эксплуатацию ей в районной администрации не разрешили, поскольку реконструкцию она произвела самовольно. А Гусь-Хрустальный городской суд встал на сторону женщины, просившей в исковом заявлении сохранить квартиру в реконструированном виде. Суд, основываясь на заключении экспертов, посчитал, что перепланировка и переустройство не нарушают действующие санитарные, строительные нормы и правила, не влияют на несущие конструкции дома и не ухудшили условия проживания других горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU