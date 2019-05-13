«Ростелеком» поддержал акцию «За день до Победы» во Владимире

СЕГОДНЯ 11:01 2019-05-13T11:01:56+03:00

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«Ростелеком» принял участие в акции «За день до Победы». Компания установила на Никитском бульваре во Владимире три точки доступа Wi-Fi. Таким образом вся территория проведения праздника оказалась накрыта бесшовной беспроводной сетью, которая позволяет одновременно выходить в сеть сразу трёмстам пользователям на скорости до 100 Мбит/с. Для реализации проекта специалисты цифрового провайдера применили стандартное решение «Управляемый Wi-Fi».

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

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«Интерактивное ТВ» – это огромный выбор контента на любой вкус и возраст. Сервис предлагает выбор из более чем 240 телеканалов, из которых 85 – в формате HD; в опции «Видеопрокат» доступны около 20 тысяч фильмов и сериалов. Цифровая услуга включает богатый набор опций, благодаря которым пользователь может самостоятельно управлять телеэфиром, настраивая его под себя. Например, можно начать просмотр на одном экране, а продолжить на другом.

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ИСТОЧНИК KP.RU