В Вязниковском районе прошел мотокросс, посвященный Дню Победы
Традиционные соревнования собрали несколько десятков спортсменов
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Юбилейные, сорок пятые открытые соревнования по мотокроссу прошли в пятницу, 10 мая около деревни Пивоварово. Показать свое мастерство собрались восемьдесят девять экипажей из Владимирской, Нижегородской, Ивановской, Ярославской и Московской областей. Самому юному спортсмену едва исполнилось пять лет, а самые старшие участники уже отметили шестидесятилетний юбилей. Кроме того, в спортивных состязаниях впервые приняли участие девушки.
ИСТОЧНИК KP.RU