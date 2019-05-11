В Вязниковском районе прошел мотокросс, посвященный Дню Победы

СЕГОДНЯ 10:01 2019-05-11T10:01:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Юбилейные, сорок пятые открытые соревнования по мотокроссу прошли в пятницу, 10 мая около деревни Пивоварово. Показать свое мастерство собрались восемьдесят девять экипажей из Владимирской, Нижегородской, Ивановской, Ярославской и Московской областей. Самому юному спортсмену едва исполнилось пять лет, а самые старшие участники уже отметили шестидесятилетний юбилей. Кроме того, в спортивных состязаниях впервые приняли участие девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU