В Гусь-Хрустальном восстановили мемориальную доску Солженицыну, которую разбили вандалы
Она полностью повторяет ту, что повредили в прошлом году
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В Гусь-Хрустальном восстановили мемориальную доску писателю Александру Солженицыну, которую уничтожили вандалы. Разбили ее 11 декабря, на следующий день после установки.
Новую доску, которая в точности повторяет первоначальную, повесили на бывшем здании образцовой мастерской хрустального завода. Причина выбора места в том, что выставку изделий из стекла и хрусталя предприятия Александр Исаевич посетил в 1956 году, когда преподавал в Мезиновской школе.
Отметим, доска изготовлена из зеленого стекла.
ИСТОЧНИК KP.RU