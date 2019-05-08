В Гусь-Хрустальном восстановили мемориальную доску Солженицыну, которую разбили вандалы

СЕГОДНЯ 17:20 2019-05-08T17:20:57+03:00

Она полностью повторяет ту, что повредили в прошлом году

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В Гусь-Хрустальном восстановили мемориальную доску писателю Александру Солженицыну, которую уничтожили вандалы. Разбили ее 11 декабря, на следующий день после установки.

Новую доску, которая в точности повторяет первоначальную, повесили на бывшем здании образцовой мастерской хрустального завода. Причина выбора места в том, что выставку изделий из стекла и хрусталя предприятия Александр Исаевич посетил в 1956 году, когда преподавал в Мезиновской школе.

Отметим, доска изготовлена из зеленого стекла.

ИСТОЧНИК KP.RU