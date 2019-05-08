Владимирский филиал «Т Плюс» начинает гидравлические испытания на тепловых сетях

СЕГОДНЯ 10:48 2019-05-08T10:48:02+03:00

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С 10 мая энергетики Владимирского филиала «Т Плюс» приступят к испытаниям тепловых сетей областного центра. Это первый участок с бытовыми потребителями, который компания начнет готовить к новому отопительному сезону. Испытания в соответствии с согласованным с администрацией города Владимира графиком продлятся до 23 мая включительно.

В ходе гидравлических испытаний давление на тепловые сети будет увеличено для того, чтобы выявить на трубопроводах слабые места и своевременно провести на них ремонты. Эти работы энергетики специально проводят летом – для обеспечения качественного и бесперебойного теплоснабжения жителей в зимнее время.

В рамках программы «Re: Конструкция 2019» специалисты филиала продолжат вести усиленный контроль за благоустройством после завершения работ на тепловых сетях, а также за соблюдением стандартов безопасности по ограждению ремонтных участков трубопроводов. Также энергетики ставят перед собой задачу сократить сроки проведения гидравлических испытаний благодаря использованию современных технических и организационных методов диагностики и ремонта.

Компания «Т Плюс» просит жителей Владимира с пониманием отнестись к проводимым работам, а при обнаружении выхода теплоносителя на поверхность не подходить к опасному месту и незамедлительно сообщить об этом в оперативно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону (4922) 53-22-20.

ИСТОЧНИК KP.RU