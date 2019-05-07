2019-05-07T14:32:03+03:00
Общество

Во Владимирской мечети в начале месяца Рамадан прошла традиционная служба

Во время ифтара двери мечети открыты для всех
Артем Бердник
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В 2019 году 5 мая с заходом солнца начался месяц обязательного для мусульман поста Рамадан. В течение месяца мусульмане с рассвета до заката отказываются от приема пищи и питья. После захода солнца и обязательной молитвы наступает время разговления — ифтар.

6 мая Местная религиозная организация мусульман города Владимира организовала традиционную службу и разговление для постящихся мусульман во Владимирской мечети на улице Добросельской, 164. Во время ифтара двери мечети открыты для всех.

Начальник управления по связям с общественностью и СМИ Александр Карпилович передал поздравления от главы администрации города Владимира Андрея Шохина мусульманской общине.

- Мусульманская община, безусловно, вносит значительный вклад в развитие межконфессионального диалога, сохранение и укрепление мира и согласия в многонациональном Владимире. Наше плодотворное сотрудничество является важным фактором приумножения традиций добрососедства и способствует развитию города», - сказал Александр Карпилович.

Имам-мухтасиб Владимирской области Азат-хазрат Мунавиров подчеркнул, что Рамадан наполняет радостью сердца всех искренне верующих, учит мусульман терпению. Азат-хазрат пожелал мусульманам, соблюдающим пост, удостоиться всех благ этого месяца.

В 2019 году Рамадан продлится до вечера 3 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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