2019-05-07T13:46:02+03:00
Общество

За прошлую неделю во Владимирской области клещи покусали 36 человек

18 из них дети
Алексей СУХОВ
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В больницы области с начала сезона активности клещей обратилось 132 человека, в том числе 52 ребенка в возрасте до 17 лет. За прошедшую неделю было зарегистрировано 36 обращений, из них 18 детей.

Наибольшее кол-во укусов зарегистрировано во Владимире, Александрове, Гусь-Хрустальном и Меленковском районах.

- Лабораторно исследовано 32 клеща, снятых с людей, на вирус клещевого энцефалита. Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен. - подчеркгули в региональном управлении Роспотребнадзора.

Не забывайте, что выезжая на природу, необходимо надеть защитный костюм или приспособленную одежду, которая должна плотно прилегать к телу в районе воротника и обшлага; рубашка и куртка должны иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Следует заправлять рубашку в брюки, концы брюк - в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой.

В случае обнаружения клеща не стоит пытаться снять его самостоятельно – необходимо обратиться за помощью в ближайшую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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