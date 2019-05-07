За сутки МЧС по Владимирской области выехали на 27 пожаров

СЕГОДНЯ 13:13 2019-05-07T13:13:41+03:00

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Главное управление МЧС России по Владимирской области информирует об обстановке, связанной с палами травы и о происшествиях за минувшие сутки - 6-го мая:

За сутки — 6 мая пожарно-спасательным подразделениям Владимирской области пришлось выехать на 27 техногенных пожаров. К счастью, никто не погиб, есть один пострадавший. Из 27 пожаров — 10 возгораний сухой растительности, 12 — мусор и 5 — техногенные пожары.

Так же МЧС России по Владимирской области контролирует полигон ТБО в Гусь-Хрустальном районе, где происходит тление мусора отдельными очагами.

ИСТОЧНИК KP.RU