Во Владимире сгорела хозпостройка рядом с католической церковью

СЕГОДНЯ 10:02 2019-05-07T10:57:09+03:00

Горожане сначала подумали, что огонь охватил сам костел

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В популярных владимирских пабликах жители стали выкладывать фотографии пожара, который случился сегодня ночью в историческом центре города. Некоторые подумали, что горит римско-католическая церковь - Приход Святого Розария Пресвятой Девы Марии. На фото видно огромное пламя, которое бушует прямо с церковью.

Но в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области эту информацию опровергли. Горел не костел, а хозяйственная постройка рядом с ним - на ул. Гоголя, 14.

- Сообщение о возгорании поступило в 02:07 7 мая. Через 2 минуты пожарные были на месте пожара. Пламя локализовали в 02:15, открытое горение - в 02:21. Сгорело 60 квадратных метров. Такая площадь из-за того, что о пожаре своевременно никто не сообщил, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Причину пожара установят в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU