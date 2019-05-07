2019-05-07T10:57:09+03:00
Происшествия

Во Владимире сгорела хозпостройка рядом с католической церковью

Горожане сначала подумали, что огонь охватил сам костел
Валерия Рудометова
Поделиться:
..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
Изменить размер текста:

В популярных владимирских пабликах жители стали выкладывать фотографии пожара, который случился сегодня ночью в историческом центре города. Некоторые подумали, что горит римско-католическая церковь - Приход Святого Розария Пресвятой Девы Марии. На фото видно огромное пламя, которое бушует прямо с церковью.

Но в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области эту информацию опровергли. Горел не костел, а хозяйственная постройка рядом с ним - на ул. Гоголя, 14.

- Сообщение о возгорании поступило в 02:07 7 мая. Через 2 минуты пожарные были на месте пожара. Пламя локализовали в 02:15, открытое горение - в 02:21. Сгорело 60 квадратных метров. Такая площадь из-за того, что о пожаре своевременно никто не сообщил, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Причину пожара установят в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владимире задержали банду наркоторговцев с крупной партией героина
Проспект Ленина во Владимире закроют для парковки
Житель Кольчугинского района повторно попался пьяным за рулем
Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подписал новый договор со специализированным агентством по сбору долгов
Владимирцы могут стать суперабонентами и посетить зону MARVEL в парке в Дубае
7 мая во Владимире изменятся маршруты общественного транспорта
В Коврове в квартире произошел взрыв бытового газа
Во Владимирской области 592 инвалида и участника Великой Отечественной войны получат 10 тысяч рублей
Владимирские самбисты завоевали 10 медалей на II этапе летней Спартакиады России среди учащихся
Во Владимире состоится хоровой фестиваль «На волне Великой Победы»
Студентка Владимирского базового медицинского колледжа победила на всероссийской олимпиаде профмастерства
Во Владимире впервые пройдет «Диктант Победы»
В Муромском и Меленковском районах изъяли паленый алкоголь на 8 миллионов рублей
Директор ВСМЗ открыла выставку в Сирии
«Т Плюс» приступил к реконструкции теплосети на улице Чайковского
Сельское хозяйство Владимирской области будет курировать Максим Бруснецов
Известные спортсмены Владимирской области проведут мастер-классы в парке "Дружба"
Муромлянин, который убил лосиху, беременную двойней, попал под уголовное дело
Житель Судогодского района погиб, распиливая болгаркой 200-литровую бочку из-под ГСМ
Юрьев-Польская спортсменка Анастасия Хомячкова выиграла международный турнир по самбо
Во Владимире пройдет фестиваль по рукопашному бою памяти Александра Дедюшко
Жители Собинки осуждены за незаконную торговлю метанолом
Арбитражный суд запретил многоэтажную застройку на улице Комиссарова
Во Владимире 7 и 9 мая ограничат движение машин