В Муромском и Меленковском районах изъяли паленый алкоголь на 8 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:50 2019-05-06T17:50:54+03:00

Хранились 40 тысяч бутылок водки и 800 бутылок коньяка в гаражах

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Из гаражей, которые арендовали 31-летние местные жители в Муромском и Меленковском районах, полицейские изъяли 40 000 бутылок водки, более 800 бутылок коньяка и 8500 литров спирта без акцизных марок.

По данным пресс-службы УМВД, розничная стоимость алкоголя превышает 8 000 000 рублей.

Полицейские установили, что двое местных жителей купили продукцию без акцизов на территории соседнего региона, затем разлили ее, чтобы продать розничным заказчикам.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Они находятся под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU