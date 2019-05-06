«Т Плюс» приступил к реконструкции теплосети на улице Чайковского

СЕГОДНЯ 16:43 2019-05-06T16:43:02+03:00

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6 мая Владимирский филиал «Т Плюс» приступил к реконструкции тепловой сети в районе улицы Чайковского областного центра. Согласно проекту на данном участке будет заменено 750 м магистрального трубопровода. Стоимость работ составит 17 млн рублей. Данный объект является первым в программе технического перевооружения тепловых сетей 2019 года.

Во время ремонтных работ горячее водоснабжение будет отключаться только на время технологических переключений, при этом срок ограничения ГВС составит не более 1-2 дней. После завершения реконструкции специалисты подрядной организации выполнят благоустройство территории: уложат 1250 м² дорог и тротуаров, 290 м² газонов. По согласованному с администрацией города Владимира плану на данном участке работы должны быть полностью закончены к 1 июля, для дальнейшего благоустройства сквера.

В рамках программы «Re: Конструкция 2019» специалисты филиала будут вести усиленный контроль за благоустройством после завершения работ на тепловых сетях, а также за соблюдением стандартов безопасности по ограждению ремонтных участков трубопроводов. Будет продолжено и использование временных трубопроводов (шунтов) во время проведения реконструкций для того, чтобы минимизировать сроки отключения горячего водоснабжения у клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU