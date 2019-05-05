Ковровчанин попался на незаконном хранении оружия и изготовлении боеприпасов

5 Май 21:34 2019-05-05T21:34:44+03:00

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Житель Ковровского района купил самодельное ружье и порох, которые спрятал у себя дома. В декабре прошлого года он сам сделал семь охотничьих дробовых патронов для ружья, а в январе этого года отправился с оружием в деревню Крестиково Ковровского района. Там мужчина два патрона отстрелял, а оставшиеся вновь принес домой. Однако в конце января ружье, самодельные патроны и оставшийся порох у него забрали полицейские. Ковровчанин согласился со всеми предъявленными обвинениями, и приговором Ковровского городского суда ему назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU