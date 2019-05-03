Во Владимире на пожаре пострадала пожилая женщина

СЕГОДНЯ 15:35 2019-05-03T15:35:38+03:00

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3 мая во Владимире на проспекте Строителей произошел пожарв доме №4. Спасателям о нем сообщили в 10.41.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, в тушении пожара, который произошел в стандартной 5-этажной "хрущевке" на самом последнем этаже, принимали участие семь машин и 23 человека. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров. Очевидцы также добавляют, что горели кухня и комната в квартире, где жила одинокая пенсионерка.

Сам огонь потушили быстро. Но вот женщина успела надышаться угарным газом, поэтому ее пришлось отвезти в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU