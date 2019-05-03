Во Владимирской области назвали лучших врачей 33 региона

СЕГОДНЯ 12:40 2019-05-03T12:40:30+03:00

В больнице №5 города Владимира работают лучший терапевт и лучшая старшая медсестра

Изменить размер текста: A A

Во Владимирской области подвели итоги областных конкурсов "Лучший врач Владимирской области" и "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием Владимирской области" 2019 года.

Большинство врачей работает во владимирских больницах. Так лучшим психиатром стал Александр Соколов, заведующий дневным стационаром в областной психиатрической больнице №1. Лучший терапевт - Елена Лобова из дневного терапевтического стационара больницы №5 города Владимира. Лучший эндокринолог - Наталья Маврычева, заведующая отделением больницы №5 города Владимира.

Что касается медработников среднего звена, то здесь побителями стали:

- "Лучшая старшая медицинская сестра" - Лидия Завьялова (городская клиническая больница № 5 города Владимира);

"Лучшая медицинская сестра" - Вероника Куликова (Областная детская клиническая больница);

В номинации "За верность профессии" победила старшая медсестра из больницы №5 города Владимира Лариса Хохленко.

ИСТОЧНИК KP.RU