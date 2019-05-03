2019-05-03T12:40:30+03:00
Общество

Во Владимирской области назвали лучших врачей 33 региона

В больнице №5 города Владимира работают лучший терапевт и лучшая старшая медсестра
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во Владимирской области подвели итоги областных конкурсов "Лучший врач Владимирской области" и "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием Владимирской области" 2019 года.

Большинство врачей работает во владимирских больницах. Так лучшим психиатром стал Александр Соколов, заведующий дневным стационаром в областной психиатрической больнице №1. Лучший терапевт - Елена Лобова из дневного терапевтического стационара больницы №5 города Владимира. Лучший эндокринолог - Наталья Маврычева, заведующая отделением больницы №5 города Владимира.

Что касается медработников среднего звена, то здесь побителями стали:

- "Лучшая старшая медицинская сестра" - Лидия Завьялова (городская клиническая больница № 5 города Владимира);

"Лучшая медицинская сестра" - Вероника Куликова (Областная детская клиническая больница);

В номинации "За верность профессии" победила старшая медсестра из больницы №5 города Владимира Лариса Хохленко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимирские автолюбители поздравят ветеранов с 9 мая флэшмобом у гипермаркета "Лента"
В Муроме утром горел двухэтажный деревянный дом
Власти Владимирской области запретили застраивать парк за ДТЮ
Во Владимирской области за один день потушили три лесных пожара
Во Владимирской области 7300 жителей поучаствовали в праздновании Дня весны и труда
Жителя Судогды осудят за ложное сообщение о теракте
В Судогде мужчина хотел продать почти 2 тысячи бутылок паленого коньяка
Ковровскому стрелку дали 3 года тюрьмы за изготовление оружия и патронов
В Коврове бывший военный, приревновав подружку, ударил знакомого по голове брусом
Нетрезвый камешковец угрожал ножом фармацевту и требовал деньги
Во Владимирской области пожарные за сутки потушили 67 возгораний
Во Владимире тушили пожар в церкви Николая Чудотворца
В Петушинском районе дотла сгорел частный дом
Во Владимирской области пройдет Чемпионат по рубке шашкой
В Судогодском районе в лобовом ДТП погиб человек, еще трое - в больнице
Во Владимирской области пропал 41-летний мужчина
Москва не даст денег на соцобъекты в подмосковных районах по соглашению с Владимирской областью
В Боголюбово столкнулись "Волга", "Хонда" и автобус с пассажирами
Во Владимирской области вырос прожиточный минимум
3500 детей за лето бесплатно отдохнут в оздоровительных лагерях
Несовершеннолетняя жительница Суздаля отработает 120 часов за украденный телефон
Во Владимире осудили телефонных мошенников, обманувших пенсионеров на 1,5 миллиона рублей
В майские праздники владимирские инспекторы ГИБДД проведут "сплошные" проверки водителей
В Муромском районе вспыхнул частный дом