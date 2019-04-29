2019-04-29T13:36:38+03:00
Общество

Владимирский филиал «Т Плюс» усилит режим работы в праздничные дни

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В период майских праздников с 1 по 5 и с 9 по 12 мая Владимирский филиал «Т Плюс» будет работать в режиме повышенной ответственности. Соответствующий приказ подписал директор филиала Дмитрий Фёдоров. Особый режим работы для энергетиков традиционно устанавливается на период продолжительных выходных и праздничных дней для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей.

На время майских праздников в филиале будет организовано круглосуточное дежурство аварийно-ремонтных бригад. Все бригады укомплектованы необходимой техникой, инструментами, материалами и средствами связи. Кроме этого, приняты дополнительные меры по обеспечению надежной охраны территории предприятия, усилен контроль пропускного режима, несения караульной службы, а также налажено взаимодействие с оперативными службами города.

Особое внимание будет уделено контролю работы основного технологического оборудования, выполнения ремонтных работ, обеспечению пожарной безопасности. С этой целью назначены ответственные дежурные из числа руководящего состава Владимирского филиала. Ежедневно они будут предоставлять дежурному по ПАО «Т Плюс» оперативную информацию о работе Владимирской ТЭЦ-2, котельных, магистральных и разводящих тепловых сетей.

Владимирская теплоэлектростанция должна быть готова взять мощности генерирующим оборудованием и обеспечить выполнение диспетчерского графика в условиях утреннего максимума нагрузки 6 и 13 мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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