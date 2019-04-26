2019-04-26T14:18:55+03:00
Общество

«Ростелеком» поддержал акцию «Чистый четверг» во Владимире

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«Ростелеком» выступил генеральным партнером акции «Чистый четверг1». Мероприятие провела Госавтоинспекция Владимирской области совместно с радиостанцией «Комсомольская правда». На Соборной площади Владимира были организованы временные посты, где сотрудники ДПС останавливали самые грязные и самые чистые автомобили. «Грязнули» получали купон на бесплатную мойку, а владельцы чистых авто – подарки от партнеров акции.

Светлана Карандеева, директор по рекламе медиа-холдинга «Комсомольская правда»:

«В этом году после пятилетнего перерыва мы возобновили акцию «Чистый четверг». Я благодарна «Ростелекому» за партнерство, активное участие и поддержку наших проектов. Очень хотелось порадовать автолюбителей в канун светлого праздника. Надеюсь, что мы смогли подарить владимирцам хорошее настроение: погода этому только способствовала».

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«Мы впервые поддержали акцию «Чистый четверг», за которой, кстати, можно было наблюдать онлайн благодаря камерам, установленным «Ростелекомом» в рамках муниципального проекта «Безопасный город». Как обыватели мы все хотим, чтобы наш город был не только чистым, но и безопасным. В прошлом году мы установили во Владимирской области 30 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Кроме этого, в историческом центре и пешеходной зоне Владимира установлены видеокамеры, работают системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», а в школах региона появились системы контроля управления доступом».

«Безопасный город» – это проект федерального масштаба. Его главная задача – повысить комплексную безопасность города и региона в целом. Это касается общества, дорог, экологии, промышленности. Программа позволит снизить аварийность и наладить межведомственное взаимодействие на муниципальном и региональном уровнях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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