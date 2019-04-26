На прошлой неделе 36 человек обратились в больницы после укуса клещей

СЕГОДНЯ 14:10 2019-04-26T14:11:06+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала сезона активности клещей в больницы обратилось 60 жителей Владимира и Владимирской области.

На прошлой неделе к врачам обратилось 36 жителей, из них 18 детей (Владимир - 11 взрослых, 9 детей, Александровский р-н –2 взрослых, в Камешковском р-не- 1 взрослый, в Гусь-Хрустальном р-не -2 взрослых).

- Лабораторно исследовано 32 клеща, снятых с людей, на вирус клещевого энцефалита. Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен, - сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Исследования клещей проводит «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области». Прием клещей на исследование осуществляется по адресу: ул. Токарева, д.5, каб.8 с 9-00 до 11-00.

Доставлять клеща необходимо в прозрачной емкости (пластиковый контейнер, пробирка, банка из под детского питания), на влажной вате или салфетке.

После укуса необходимо в течение 3-х недель наблюдать за состоянием своего здоровья и в случае отклонений – обращаться за медицинской помощью, предварительно сообщив врачу об укусе клеща.

ИСТОЧНИК KP.RU