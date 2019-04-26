2019-04-26T14:11:06+03:00
Общество

На прошлой неделе 36 человек обратились в больницы после укуса клещей

18 пострадавших - дети
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

С начала сезона активности клещей в больницы обратилось 60 жителей Владимира и Владимирской области.

На прошлой неделе к врачам обратилось 36 жителей, из них 18 детей (Владимир - 11 взрослых, 9 детей, Александровский р-н –2 взрослых, в Камешковском р-не- 1 взрослый, в Гусь-Хрустальном р-не -2 взрослых).

- Лабораторно исследовано 32 клеща, снятых с людей, на вирус клещевого энцефалита. Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен, - сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Исследования клещей проводит «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области». Прием клещей на исследование осуществляется по адресу: ул. Токарева, д.5, каб.8 с 9-00 до 11-00.

Доставлять клеща необходимо в прозрачной емкости (пластиковый контейнер, пробирка, банка из под детского питания), на влажной вате или салфетке.

После укуса необходимо в течение 3-х недель наблюдать за состоянием своего здоровья и в случае отклонений – обращаться за медицинской помощью, предварительно сообщив врачу об укусе клеща.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во вторник на час перекроют центр Владимира
Яйца и мука из-за Пасхи во Владимире не подорожали
Житель Владимира признан блогером года
Владимирцы смогут признаться в любви на камеру
В списке главных должников по НДФЛ во Владимирской области - неожиданный лидер
Владимирским ветеранам сделали бесплатный проезд на время майских праздников
«Ростелеком» поддержал акцию «Чистый четверг» во Владимире
Отец суздальского школьника ударил полицейского перед родительским собранием
Владимирцев приглашают посмотреть, как работают спасатели
Волонтеров Владимирской области приглашают поучаствовать в конкурсе "Доброволец России-2019"
Сборная Владимирской области по боксу одержала победу в международном турнире
Владимирский заключенный стал фигурантом уголовного дела за экстремистский пост в соцсетях
В Коврове задержали парня, который просто хотел покататься на чужом автомобиле
Убивший выпивавшую жену владимирец получил шесть лет колонии строгого режима
В Судогде три памятника архитектуры предали из ведения региона муниципалитету
Во Владимирской области начали ставить камеры видеонаблюдения в лесах
Суздальчане распустили слух о пожаре в Спасо-Ефимовском монастыре
За сутки во Владимирской области потушили 70 пожаров
Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику подарили редкие образцы богословской и эмигрантской литературы
Юных владимирцев приглашают на "Первомайскую карусель"
Вязниковскому центру дополнительного образования для детей присвоят имя Владимира Селиверстова
Во Владимире открывается футбольная академия московского «Спартака»
Во Владимирской области создадут единую диспетчерскую службу скорой медицинской помощи