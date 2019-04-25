2019-04-25T19:16:59+03:00
Звезды

Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику подарили редкие образцы богословской и эмигрантской литературы

Музей-заповедник стал обладателем 7 уникальных книг
Алексей СУХОВ
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В апреле музей-заповедник стал обладателем 7 уникальных книг. Интересно, что 6 из них подарил Сергей Петрович Гордеев, бывший заведующий отделом книжных и рукописных фондов (6 книг). Еще одно издание – дар Дмитрия Николаевича Лызлова. Он передал в музей книгу своего предка – известного в нашем городе в дореволюционные годы доктора Владимира Лызлова. Книга издана в период его жизни в эмиграции.

Самая старая из этих поступлений – книга Феофилакта (Лопатинского) "Обличение неправды раскольнической", изданная в Москве в 1745 году. Еще одна редкая книга, принятая музеем в дар от Гордеева, – "Всеобщая история Шреккова". Книга ценна тем, что она была издана во Владимире в 1799 году и относится к числу первых владимирских изданий.

Украсит книжные фонды тетрадь со стихами владимирского Василия Барынкина. Интересный экспонат – книга "Суздаль: проектные предложения и технико-экономические обоснования туристского центра", изданная в Москве в 1967 году.

Сергей Гордеев предложил в дар музею-заповеднику первый выпуск журнала "Красная новь", изданный в Москве, в 1921 году. Это первый советский "толстый" литературно-художественный и научно-публицистический журнал, выходивший с 1921 по 1941 год.

"Книга для записывания столярной работы", принятая в дар от Гордеева, датируется последней четвертью XIX века.

Дмитрий Лызлов предложил в дар музею-заповеднику книгу В.Н. Лызлова "Здоровая и больная личность", изданную в Берлине в 1929 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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