Вязниковскому центру дополнительного образования для детей присвоят имя Владимира Селиверстова

СЕГОДНЯ 19:06 2019-04-25T19:06:43+03:00

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1 мая в 12.00 в парке «Планета детства» города Вязники состоится праздник «Будущее в настоящем», посвящённый присвоению ЦДОД имени Героя России Владимира Селиверстова.

Во время праздника запланировано принятие кандидатов в ряды Юнармии, работа различных площадок, в том числе экстрим-зона клуба «Юный спасатель», показ образцов современного вооружения, спецназ-дефиле и другие мероприятия. Почетным гостем станет Владимир Селивёрстов.

Владимир Селиверстов окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Принимал участие в ряде войсковых операций, в том числе на территории Северного Кавказа. За боевые заслуги неоднократно награждался орденами и медалями.

Указом Президента России («закрытым») от 25 декабря 2014 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии подполковнику Селиверстову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали «Золотая Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU