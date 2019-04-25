Во Владимире открывается футбольная академия московского «Спартака»

СЕГОДНЯ 17:24 2019-04-25T17:24:52+03:00

Дети от 5 до 14 лет имеют шанс попасть в школу великого клуба

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27 апреля, во Владимире состоится официальное открытие футбольной школы «Спартак Юниор» – филиала Академии московского «Спартака». Открытие пройдет в 12.00 в «Городском центре здоровья» на ул. Мира, 59.

Расписание:

• в 12:15 - на просмотр приглашаются ребята от 5+ до 7+ лет (включительно).

• в 13:00 – ребята от 8 до 10+ лет (включительно).

• в 14:00 – ребята от 11 до 14+ лет.

Для удобства и комфорта юных футболистов при себе иметь спортивный костюм, футзалки или «сороконожки», питьевую воду.

Представители школы расскажут, как все будет происходить. В этот день будет предварительный просмотр детей. В зависимости от способностей, тренеры будут оценивать ребят по таким характеристикам, как:

• игровое мышление,

• технические действия,

• тактические действия,

• общая подвижность.

Кроме того, каждый родитель сможет пообщаться с главным тренером, а также руководителем школы и задать все интересующие вопросы: про школу «Спартак Юниор», про Академию «Спартак» по футболу им. Ф. Черенкова, про своего ребенка. Все подробности можно уточнить по телефону +7 (961) 252-12-22.

ИСТОЧНИК KP.RU