2019-04-25T17:07:37+03:00
Общество

Во Владимирской области создадут единую диспетчерскую службу скорой медицинской помощи

Она будет аккумулировать все звонки и распределять их по районным станциям
Алексей СУХОВ
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24 апреля врио первого заместителя Губернатора Марина Чекунова и директор департамента здравоохранения Алексей Мозалёв приняли участие в расширенном заседании Коллегии Министерства здравоохранения РФ в Москве.

На совещании стало известно, что во Владимирской области до 2021 года будет создана единая диспетчерская служба скорой медицинской помощи. В прошедшем году уже в 60 субъектах РФ начали работу автоматизированные станции скорой помощи, в 12 – работает единая региональная информационная система управления службами скорой медицинской помощи. Как результат, на всей территории страны показатель 20-минутного доезда бригады скорой достиг почти 90 процентов, а при ДТП этот показатель и вовсе равен 95 процентам.

Помимо этого для снижения смертности в регионе будут организованы ежегодные профилактические осмотры с 18 лет, ежегодная диспансеризация с 40 лет, расширение онкологических обследований, дополнительная диспансеризация лиц старшего возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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