2019-04-25T16:23:32+03:00
Звезды

Владимирский кукольный театр выиграл грант на 300 тысяч рублей

Союз театральных деятелей России поддержал фестиваль "Золотое колечко"
Артём Черепанов
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Владимирский областной театр кукол стал одним из 20 победителей конкурса на получение грантов на реализацию творческих проектов, адресованных детской и подростковой аудитории в 2019 году Союза театральных деятелей России.

Жюри конкурса поддержало владимирский театральный фестиваль "Золотое колечко-2019". На его проведение СТД дал грант на 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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