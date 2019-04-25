Владимирский кукольный театр выиграл грант на 300 тысяч рублей
Союз театральных деятелей России поддержал фестиваль "Золотое колечко"
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Владимирский областной театр кукол стал одним из 20 победителей конкурса на получение грантов на реализацию творческих проектов, адресованных детской и подростковой аудитории в 2019 году Союза театральных деятелей России.
Жюри конкурса поддержало владимирский театральный фестиваль "Золотое колечко-2019". На его проведение СТД дал грант на 300 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU