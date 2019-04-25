2019-04-25T14:03:12+03:00
Звезды

Жители Владимира собрали для сельской библиотеки более 550 книг

26 апреля их повезут в Вязниковский район
Алексей СУХОВ
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26 апреля сотрудники Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи отправятся в Паустовскую сельскую библиотеку Вязниковского района, чтобы подарить книги. Их собирали владимирцы с 4 по 19 февраля в двух корпусах Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи.

Книги были собраны в рамках празднования международного дня книгодарения и акции "Дарите книги с любовью". Книги приносили неравнодушные владимирцы, сотрудники библиотеки и сотрудники отделения Владимир Центрального Банка РФ. Всего собрано более 550 книг.

В Паустово проживает чуть больше 1000 человек. Поселковая библиотека место общения. Дети часто приходят в библиотеку: общаются, рисуют и участвуют в праздниках и вечерах. К сожалению, новых и ярких книг в библиотеке очень мало, фонд обветшал и устарел. 26 апреля в 13.00 в Паустовской библиотеке пройдет праздник для юных читателей. Их ждут новые книги, викторины и теневой спектакль по сказке Х.К. Андерсена "Свинопас" в исполнении сотрудников Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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