2019-04-24T17:27:59+03:00
Общество

Во Владимирскую область приедет Владимир Жириновский

В пяти пунктах он выслушает проблемы граждан и попытается им помочь
Артем Бердник
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В ближайшую субботу, 27 апреля, во Владимирскую область приедет специальный агитпоезд фракции ЛДПР. Состав остановится в пяти станциях региона, включая Костерево и Владимир. Московская делегация приедет в составе депутатов ГосДумы, членов Центрального аппарата партии, а также самого председателя ЛДПР Владимира Жириновского.

Вот график движения спецпоезда ЛДПР

Костерево - прибытие в 11.25, стоянка - 20 минут, отправление - в 11.45;

Владимир - прибытие в 12.20, стоянка - 30 минут, отправление - в 12.50;

Камешково - прибытие в 13.20, стоянка - 20 минут, отправление - в 13.40;

Ковров - 1 - прибытие в 13.55, стоянка - 40 минут, отправление в 14.35;

Второво - прибытие в 15.22, стоянка - 14 минут, отправление в 15.36;

Боголюбово - прибытие в 15.48, стоянка - 17 минут, отправление в 16.05;

Владимир - прибытие в 16.15, стоянка - 1 час 24 минуты, отправление в 17.39;

Петушки - прибытие в 18.35, стоянка - 20 минут, отправление в 18.55.

На каждой станции будет организован прием граждан. Юристы примут все обращения, пожелания или жалобы, которые в последствии рассмотрят и удовляетворят. Самые нерешаемые проблемы Владимир Жириновский обещал взять под личный контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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