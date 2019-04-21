Двадцать тысяч владимирцев вышли на общегородской субботник

СЕГОДНЯ 15:43 2019-04-21T15:43:43+03:00

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20 апреля на уборку Владимира вышли более двадцати тысяч владимирцев и коллективы почти 700 предприятий и учреждений. Больше всего горожан наводили порядок в «Патриаршем саду», на Соловьином пруду, вдоль Пекинки, в скверах ДТЮ, ДК «Молодежи» и на улице Чайковского. Также добровольцы убрались в овраге за средней школой №2, во дворах многоэтажек и на участках вокруг магазинов и торговых центров. Не остался без внимания и парк «Дружба», лесную зону которого очищали волонтеры. По данным городской администрации, к полудню из города вывезли уже 140 тонн мусора, а традиционно за время субботника убирают 500-600 тонн разного хлама. Вывозить мусор продолжат все выходные, а месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистки города продлится до конца апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU