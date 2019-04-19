Владимирцев научат финансовой грамотности

СЕГОДНЯ 14:17 2019-04-19T14:17:34+03:00

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20 апреля с 14:00 до 17:00 в Музейном центре «Палаты» каждый сможет стать участниками просветительского проекта "Будь в курсе!"

Ребятам помладше расскажут о том, как появились первые деньги, как они выглядели до появления монет и банкнот. Очень интересно детям будет узнать, откуда появились названия «рубль» и «копейка», и собрать пазлы с видом современных банкнот. Также юным «финансистам» представится возможность самим придумать дизайн пластиковой карты, узнать про существующий ряд монет и банкнот Банка России.

Старшеклассники получат знания об основах личного финансового планирования. Узнают о видах современных денег, научатся разрабатывать финансовый план, чтобы уметь грамотно вести бюджет.

Участников акции научат тому, как можно защитить доступ к банковской карте, как не стать жертвой смс-мошенничества и другим мерам безопасности.

Самых активных «финансистов» ждут подарки!

ИСТОЧНИК KP.RU