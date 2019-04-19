2019-04-19T13:22:16+03:00
Происшествия

Пьянка у фонтана закончилась для владимирца инвалидностью

Ему удалили почку
Артём Черепанов
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Пьяная драка закончилась инвалидностью для одного человека и сроком для другого. Фрунзенский районный суд дал 2 года колонии общего режима мужчине, порезавшему соперника.

Драка случилась 12 августа 2018 года вечером. Житель Владимира в компании друзей выпивал у неработающего фонтана на улице Северной. Через некоторое время мужчины повздорили, завязалась драка. Несколько раз ударив товарища по голове, молодой человек почувстовал резкую боль в пояснице. Оказалось, что обидчик в это время незаметно пырнул соперника раскладным ножом в бок, попросил оставшихся вызвать скорую помощь и тихо ушел.

В больнице врачам пришлось удалить мужчине почку. Ударивший его ножом человек признал свою вину на судебном заседании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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