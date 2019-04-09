В школах Владимирской области пройдут уроки, посвященные свойствам воды

СЕГОДНЯ 14:10 2019-04-09T14:10:04+03:00

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Школьный экоурок "Вода России" пройдёт по всей стране до 30 мая, темой занятий этого года стала "Лаборатория чистой воды".

Ученики попробуют себя в роли изобретателей и новаторов, а также самостоятельно очистят воду как в настоящей лаборатории. Предложенные опыты с водой наглядно продемонстрируют то, как легко загрязнить воду и как трудно очистить её от вредных веществ. Ученики средних и старших классов спроектируют и проверят в действии собственный фильтр для воды и выполнят задания экологического квеста.

По итогам урока все учителя и участники онлайн-уроков получат почётный диплом участника общероссийского проекта и благодарственное письмо в адрес школы. Цель проекта – в увлекательных игровых форматах рассказать ученикам о ценности воды и научить их заботиться о ней каждый день, соблюдая правила водосбережения.

ИСТОЧНИК KP.RU