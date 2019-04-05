Во Владимирской области уволился главный налоговый инспектор

СЕГОДНЯ 10:23 2019-04-05T10:23:09+03:00

Александр Шаурин проработал во Владимирской области чуть больше года

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4 апреля пост руководителя УФНС по Владимирской области покинул Александр Шаурин. На данный момент пост главы налоговой службы в регионе вакантен.

Александр Шаурин был назначен руководителем УФНС по Владимирской области в марте 2018 года. В этой должности он проработал чуть больше года. Во Владимирскую область он приехал из Москвы, где работал начальником налоговой инспекции № 36. После работы во Владимире он вернется в столицу.

ИСТОЧНИК KP.RU