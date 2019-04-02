В Музее Хрусталя представят старинное литье

СЕГОДНЯ 18:39 2019-04-02T18:39:12+03:00

30 экспонатов из фондов ВСМЗ расскажут о развитии чугунного и бронзового литья в России в конце XIX – начала XX вв.

Изменить размер текста: A A

Представленные на выставке интерьерные и кабинетные предметы демонстрируют искусство чугунного литья разных производителей, в том числе знаменитого Каслинского завода.

Бронзовое литье представлено многообразными формами подсвечников и канделябров. Бронза обладает удивительными свойствами прочности и пластичности, что позволяет создавать изделия разного уровня сложности с проработанными мельчайшими фрагментами.

С возникновением ремесленных мастерских, мировые технические достижения, формы и приемы художественного литья перенимались отечественными умельцами. Высочайший уровень производства позволил русским мастерам в течение двух столетий держать первенство в искусстве художественного литья из бронзы. Современная техника обработки бронзы не претерпела сильных изменений – благодаря мастерам, которые продолжают хранить лучшие вековые традиции.

Выставка откроется 5 апреля. Цена билета – 120 - 200 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU