В Музее Хрусталя представят старинное литье
Представленные на выставке интерьерные и кабинетные предметы демонстрируют искусство чугунного литья разных производителей, в том числе знаменитого Каслинского завода.
Бронзовое литье представлено многообразными формами подсвечников и канделябров. Бронза обладает удивительными свойствами прочности и пластичности, что позволяет создавать изделия разного уровня сложности с проработанными мельчайшими фрагментами.
С возникновением ремесленных мастерских, мировые технические достижения, формы и приемы художественного литья перенимались отечественными умельцами. Высочайший уровень производства позволил русским мастерам в течение двух столетий держать первенство в искусстве художественного литья из бронзы. Современная техника обработки бронзы не претерпела сильных изменений – благодаря мастерам, которые продолжают хранить лучшие вековые традиции.
Выставка откроется 5 апреля. Цена билета – 120 - 200 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU