На пожаре в Богослово погибла многодетная мать и ее пятилетний ребенок

14 Март 16:44 2019-03-14T16:47:42+03:00

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Двухэтажный жилой дом в поселке Богослово Суздальского района загорелся около 5 часов утра 14 марта. По данным МЧС, вызов на пульт дежурного поступил в 5.52, и к тому времени огонь охватил уже все здание площадью 225 квадратных метра.

Потушить пожар удалось примерно через полтора часа. В доме жила многодетная семья. Старшие дети - 18-летняя дочь и двое мальчиков, 8 и 12 лет, выбежали из горящего дома и спаслись. В огне погибла их мама и младший ребенок 2013 года рождения.

Пока дети находятся с бабушкой. Областные власти обещали помощь осиротевшим детям, в ближайшее время их обеспечат одеждой и необходимыми вещами, помогут с восстановлением документов.

Причина возгорания пока выясняется. Также идет проверка сообщений очевидцев о том, что из-за плохо почищенных дорог в Богослово спасатели не смогли быстро подъехать к горящему дому. В МЧС сообщили, что машина была на месте через 4 минуты после вызова.

ИСТОЧНИК KP.RU