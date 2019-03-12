ВлГУ организовал деятельностную олимпиаду для школьников
Педагогический институт ВлГУ организовал деятельностную олимпиаду для учащихся 4-7 классов школ. Это комплексное состязание команд школьников, решающих опытно-экспериментальные задачи в области математики, филологии, истории, географии, биологии, конструирования, физики, литературы и театрального искусства.
От школы может быть заявлена команда из восьми человек 4-7 классов (по два ученика от каждого класса) с педагогом-руководителем. Мероприятия пройдут с 13 по 23 марта в двух корпусах университета: корпус №8 (ул. Никитская, 1) и корпус №7 (проспект Строителей, 11).
Вот программа олимпиады:
13 марта – решение открытой задачи с использованием ТРИЗ-технологии. Перед участниками стоит задача по спасению корабля.
14 марта – математика: групповая работа.
16 марта - историко-географический квест по городу.
18 марта – конструирование: создание, испытание и объяснение конструкций.
20 марта – русский язык, литература, естествознание.
23 марта – литературно-театральная мастерская.
ИСТОЧНИК KP.RU