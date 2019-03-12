2019-03-12T16:25:05+03:00
Общество

ВлГУ организовал деятельностную олимпиаду для школьников

Она стартует 13 марта
Алексей СУХОВ
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предоставлено пресс-службой ВлГУ.предоставлено пресс-службой ВлГУ.
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Педагогический институт ВлГУ организовал деятельностную олимпиаду для учащихся 4-7 классов школ. Это комплексное состязание команд школьников, решающих опытно-экспериментальные задачи в области математики, филологии, истории, географии, биологии, конструирования, физики, литературы и театрального искусства.

От школы может быть заявлена команда из восьми человек 4-7 классов (по два ученика от каждого класса) с педагогом-руководителем. Мероприятия пройдут с 13 по 23 марта в двух корпусах университета: корпус №8 (ул. Никитская, 1) и корпус №7 (проспект Строителей, 11).

Вот программа олимпиады:

13 марта – решение открытой задачи с использованием ТРИЗ-технологии. Перед участниками стоит задача по спасению корабля.

14 марта – математика: групповая работа.

16 марта - историко-географический квест по городу.

18 марта – конструирование: создание, испытание и объяснение конструкций.

20 марта – русский язык, литература, естествознание.

23 марта – литературно-театральная мастерская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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