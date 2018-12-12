Гусевской хрустальный завод выпустил "золотых" хрюшек

СЕГОДНЯ 13:39 2018-12-12T13:39:14+03:00

Сувениров - не больше пары сотен, и все абсолютно разные

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Покровителем следующего, 2019-го года будет Желтая Земляная Свинья. Гусевской хрустальный завод наделил ее новым символом, да не одним.

Компанию уже знакомым персонажам из восточного календаря теперь составят хрюшки и кабанчики, выполненные в гутной технике. Такая работа требует от мастера-выдувальщика виртуозного, почти ювелирного мастерства.

Количество сувениров всегда невелико, как правило — не больше пары сотен экземпляров, при этом абсолютно одинаковых фигурок ни в одной из партий найти не удастся — у каждой будет собственный характер.

Задорные модницы-свинки нарядились в золото и кружева. Всех этих новых героев новогодней сказки придумала художник Светлана Березина.