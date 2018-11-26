В Юрьев-Польском мать родила на пустыре и выбросила ребенка в мусорный контейнер

СЕГОДНЯ 16:17 2018-11-26T16:17:58+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летней жительницы Юрьев-Польского, обвиняемой в убийстве своей новорожденной дочки. По версии следствия, в мае 2018 года после беспорядочных половых контактов с разными мужчинами женщина поняла, что забеременела. У женщины, живущей в общежитии, уже есть маленький сын, воспитывать еще одного ребенка она не захотела. И тогда женщина решила скрыть беременности и поскорее избавиться от нежелательного ребенка.

Вечером 14 июня на 34 неделе беременности женщина почувствовала предродовые схватки. Тогда она вышла из общежития в безлюдное место и в одиночку родила девочку. С собой у роженицы было два полиэтиленовых пакета, в которые она положила новорожденную. Родив ребенка, нерадивая мать понесла девочку на ближайшую помойку. По дороге она уронила дочку головой вниз.

Уже на следствии женщина заявила, что сначала хотела подкинуть ребенка в какой-нибудь подъезд, но испугалась людей. Примечательно, что женщина, скрывая свой поступок, осуждала "незнакомку", выбросившую малышку.

Плач ребенка услышала проходившая мимо женщина. Она вызвала скорую помощи, врачи срочно госпитализировали девочку. Несмотря на все старания врачей, через девять дней ребенок умер.

Врачи дали девочке имя Вера. Ее интересы в суде будет представлять специалист органа опеки. Следователи допросили 60 человек и провели биологические экспертизы. Мать девочки задержали в день смерти малышки. Маленького сына женщины передали в замещающую семью. Уголовное дело направлено в прокуратуру.