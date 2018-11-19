Алфию Мокшину уволили из владимирской Росгвардии

СЕГОДНЯ 13:30 2018-11-19T16:02:16+03:00

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В управлении Росгвардии по Владимирской области в ближайшее время произойдут кадровые изменения. В течении текущей недели сотрудникам ведомства будет представлен новый руководитель. С большой долей вероятности, им станет командир ивановского ОМОНа Алексей Степанов, руководящий структурой уже два года.

Бывшего главу владимирской Росгвардии Алфию Мокшину со службы уволили. Напомним, ее подозревают в получении взятки. Бывшего начальника управления Росгвардии задержали 27 июня 2018 года.