2018-11-19T12:59:18+03:00
Общество

«Ростелеком» рассказал владимирским студентам о правилах безопасности в Интернете

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

«Ростелеком» принял участие во Всероссийской акции «Единый урок безопасности в сети Интернет1». Участниками акции в этом году стали студенты Владимирского политехнического колледжа. Темой для обсуждения стали угрозы в глобальной сети, в том числе фишинг, спам и троллинг. Специалисты компании рассказали ученикам о способах защиты от негативного контента и вредоносных программ, а также о грамотном использовании персональных данных в интернете, соблюдении конфиденциальности и корректном общении с другими пользователями сети.

Занятие сочетало как теоретическую, так и интерактивную – практическую часть, что позволило детям лучше усвоить информацию. Самые активные и внимательные слушатели получили памятные сувениры от «Ростелекома».

.

.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Всероссийский урок интернет-безопасности проводится уже пятый год. Важно, что он проходит не в виде скучной лекции, а включает конкретные случаи из жизни в сети. Ребята находят ответы на волнующие их вопросы и учатся правильно вести себя в киберпространстве. Для подростков Интернет стал неотъемлемой частью жизни, и их просто необходимо научить правильному, а ,главное, безопасному нахождению в Сети. Мы рассчитываем, что ребята не только расширят свой кругозор на этом уроке, но и будут активно использовать полученные знания в повседневной жизни».

Для своих абонентов, которые пользуются услугами домашнего или мобильного интернета, «Ростелеком» предлагает подключить опцию «Kaspersky Safe Kids» и защитить устройства ребёнка от негативного интернет-контента. Подключить опцию можно в Едином личном кабинете (ЕЛК) «Ростелекома». Ежемсячная подписка на опцию обойдётся в 99 рублей в месяц (первый месяц бесплатно), а годовая – в 900 рублей за год.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алфию Мокшину уволили из владимирской Росгвардии
Владимирцев приглашают сдать тест по вопросам безопасности
Во Владимире стартует юношеское первенство России по тяжелой атлетике
Владимирцы привезли три медали с Кубка России по грэпплингу и грэпплинг-ги
В Муроме 30-летний мужчина избил и ограбил двух пожилых женщин
Во Владимире поймали банду, занимавшуюся подделкой документов для нелегальных мигрантов
Владимирской молодежи помогут найти работу профессиональные психологи
Губернатор Владимирской области вошел в правительственную комиссию по региональному развитию
Владимирская таможня с начала года перехватила 167 тысяч единиц контрафактных товаров
Во Владимире сыграет ансамбль из пяти медных духовых инструментов
Владимирский биатлонист Слепов попал в основную сборную России
В Муроме работник кафе украл телефон у посетительницы
Во Владимирской области за выходные было 145 патрулирований на водоемах, где рыбаки уже сидели на тонком льду
В Коврове нашли бабушку, которая не помнит даже своей фамилии
В Камешкове наследникам придется платить долги по кредиту умершего
Во Владимирской области почтили память погибших в ДТП