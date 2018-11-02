Владимирский театр кукол попал в лонг-лист фестиваля "Золотая маска"

СЕГОДНЯ 13:35 2018-11-02T13:36:06+03:00

Спектакль "Матренин двор" стал одной из самых заметных постановок

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Спектакль «Матренин двор» по рассказу Александра Солженицына, поставленный к 100-летию писателя главным режиссером Владимирского областного театра кукол Мариной Протасовой, попал в список самых заметных спектаклей сезона 2017-2018 по мнению экспертного совета фестиваля «Золотая Маска».

«Экспертный совет с вниманием рассмотрел предоставленную вами работу. Спектакль «Матренин двор» обладает безусловными художественными достоинствами, поэтому был включен в Лонг-лист премии «Золотая Маска», - сообщила в театр генеральный директор фестиваля «Золотая Маска» Ревякина.

Поздравляем театр и всех участников спектакля с этим достижением!