2018-10-10T11:11:37+03:00
Политика

Владимирскому депутату Ивану Алтухову отказали в иске к КПРФ

Экс-кандидат в губернаторы области считал, что партия задела его честь и достоинство
Сергей МОРКОВКИН
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Октябрьский районный суд города Владимира отказал в удовлетворении иска депутата ЗС Владимирской области Ивана Алтухова к региональному отделению Коммунистической партии Российской Федерации. Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, конфликт между владимирским отделением КПРФ и Иваном Алтуховым разгорелся во время избирательной кампании. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса от КПРФ Михаил Вязгин указал на то, что Алтухов представляет две партии. На выборы он пошел от Коммунистической партии социальной справедливости, будучи также членом "Парии возрождения России". Представитель избиркома сделал запрос руководству партии и получил ответ о том, что Алтухов действительно является ее членом. Экс-кандидат в губернаторы подал на КПРФ иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

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