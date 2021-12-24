Владимирские депутаты проверят школьные туалеты

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На прошедшем заседании владимирского горсовета депутат Андрей Степанов предложил заняться обустройством школьных туалетов. Сейчас в большинстве своем они представляют весьма печальное зрелище — старая сантехника, кабинки без дверей. Многие дети, особенно в начальной школе, просто опасаются туда заходить и вынуждены терпеть до дома.

- К состоянию туалетов много справедливых претензий. В некоторых школах нет не только кабинок, но и перегородок между унитазами! Также предлагаю проверить, есть ли туалетная бумага, мыло с дозатором и горячая вода в кранах, а также электросушилки рук. Ведь от этого зависит, насколько наши дети защищены от вирусов, - подчеркнул народный избранник.

Для начала Степанов предложил собрать информацию о состоянии туалетов из двух источников — от управления образования и до 1 февраля по своим каналам (от самих детей, родственников, знакомых, жителей областного центра), а потом их сравнить. По итогам к следующему лету можно будет подготовить программу ремонта школьных туалетов и подумать, где найти на это деньги.

Остальные депутаты с существующей проблемой согласились и дали добро на сбор информации. Кроме того, депутат Александр Захаров предложил также уделить внимание и входным группам в учебные заведения. Эти вопросы будут рассмотрены на первом заседании профильного комитета в следующем году.

Прославившийся на всю страну туалет в Гусь-Хрустальном.

К слову, Владимирская область весной уже прогремела на всю страну с самым ужасным туалетом. Напомним, что туалет школы №1 города Гусь-Хрустального попала в число победителей благотворительной программы Domestos. Компания выделила средства на ремонт в антисанитарном туалете учебного заведения, а также обеспечила школу годовым запасом моющих средств. Под объявлением о победе в конкурсе туалета в школе Гусь-Хрустального организаторы оставили подпись: «Все очень печально. Дети отпрашиваются домой, если нужно посетить туалет».