Владимирские предприятия набрали в 2021 году кредитов на 120 миллиардов

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Владимирское отделение Центробанка России поделилось весьма интересной статистикой по объемам кредитования владимирского бизнеса. Оказалось, что за девять месяцев предприятия региона взяли в банках более 120 миллиардов рублей. Более трети этой суммы составляют кредиты малого и среднего предпринимательства.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредитование бизнеса во Владимирской области демонстрирует рост на 23%. Лидером по объемам кредитования стали предприятия обрабатывающей промышленности (57 миллиардов рублей или рост на 11%).

- Рост предоставленных кредитов повлиял на увеличение экономической и инвестиционной активности. По итогам 9 месяцев текущего года инвестиции в развитие производства возросли на 4,3% против аналогичного периода прошлого года. Увеличение объема произведенной продукции демонстрирует пищевая промышленность, производство резиновых и пластмассовых изделий, древесины, электрического оборудования. Предприятия возвращаются к реализации ранее задуманных проектов и наращивают обороты, – отмечает управляющий отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.

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По темпам роста займов лидерами стали строительные компании: выдача кредитов возросла в 3 раза до 2,5 миллиардов рублей, также увеличились операции с недвижимым имуществом, аренда, предоставление услуг (рост в 2,3 раза до 3,7 млрд рублей).

В строительном бизнесе более интенсивное кредитование может идти еще и от роста цен на строительные материалы, о чем уже с лета говорят практически все стройфирмы региона. Из-за проблем с закупкой материалов у многих из них в какой-то момент даже возникли проблемы с выполнением госконтрактов.

Строители жаловались, что растут цены не только на металл или дерево, но и отделочные материалы, причем даже те, что производятся местными российскими компаниями. В среднем по стране рост цен на разные материалы колебался в течение 2021 года на 2-50 процентов! Чтобы не срывать сроков, многие стали брать новые кредиты.

Также во владимирском отделении Центробанка отмечают, что с января по сентябрь текущего года представители МСП и индивидуальные предприниматели региона взяли в банках 36,3 миллиарда рублей. Это на 19% больше, чем годом ранее. Часть кредитов малый бизнес получил по льготным антикризисным госпрограммам.