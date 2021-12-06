Появились новые подробности ДТП с автобусом в Коврове: число пострадавших увеличилось до десяти

В автобусе пострадали 10 человек. Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Стали известны новые подробности ДТП в Коврове с участием пассажирского автобуса и мусоровоза. Ранее в региональном главке полиции сообщили, что в полдень автобус «ПАЗ», следовавший по городскому маршруту, не уступил дорогу мусоровозу, в результате чего, по предварительным данным, пострадали восемь человек, включая двоих детей. Однако позднее нам сообщили в местной администрации, что травмы получили больше людей.

- В результате ДТП пострадали 10 человек, из них трое детей, - рассказали в управлении по делам ГО и ЧС администрации города Коврова. - Из них госпитализировано шесть человек, включая двух ребят 11 и 13 лет.

Госпитализация потребовалась шести участникам ДТП. Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Как уточнил собеседник, в настоящее время другим пострадавшим тоже оказывается медицинская помощь, все они доставлены в местную больницу.

- Решается вопрос о госпитализации остальных, возможно, еще одного или двух человек врачи оставят у себя — это будет известно позже. В основном у людей черепно-мозговые травмы.

Также у одной из пассажирок перелом руки и шейки бедра, другой мужчина сломал нос. К счастью, очень тяжелых травм никто из людей не получил.

- По информации врачей, все поступили в отделение травматологии, помощь реанимации никому не потребовалась, - уточнили в управлении ГО и ЧС Коврова.

Кстати, часть очевидцев считает виновным водителя автобуса. По их словам, он попытался проскочить на красный сигнал светофора, считая, что успеет проехать. Тем временем, наш источник в правоохранительных органах региона заявил, что сейчас преждевременно делать выводы о виновности кого-то из водителей.

Очевидцы винят водителя автобуса, но в полиции ждут записи с видеорегистраторов. Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

- Авария произошла на светофоре улиц Гагарина и Челюскинцев. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции уточняют обстоятельства, так как показания водителей расходятся. Скорее всего, установить истину помогут данные с видеорегистратора, - рассказал собеседник.

В УМВД России по Владимирской области уточнили, что в автобусе в момент столкновения находилось не более 12 пассажиров. За рулем «ПАЗа» был ковровчанин 1984 года рождения, мусоровозом управлял 45-летний водитель.