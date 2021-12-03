Владимирский Роспотребнадзор против ослабления ковидных ограничений

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Будут ли во Владимире разрешены новогодние корпоративы? Этот вопрос до сих пор висит в воздухе. Заведениям запрещено проводить конкурсы, дискотеки, караоке, а работать они могут только часу ночи. Кроме того, вход в кафе и рестораны с 15 декабря возможен будет только по QR-кодам. Многих владимирцев такая ситуация не устраивает, и они просят вернуть внесенные авансы.

Возможны ли послабления? В областном управлении Роспотребнадзора категоричны — учитывая сложившуюся обстановку, не время ослаблять ограничения.

- Обращаемся к предпринимателям и организаторам новогодних праздников: на своих площадках и заведениях необходимо неукоснительно соблюдать все санитарные меры для безопасности посетителей. В наших с вами интересах провести этот месяц так, чтобы у нас не рухнула эпидемиологическая ситуация, и чтобы мы к новогодним праздникам подошли без дополнительных ограничительных мероприятий, - подчеркнула Марина Колтунова, официальный представитель Роспотребнадзора по 33 региону.

Напомним, на встрече, которая прошла 20 ноября, предприниматели написали письмо врио губернатора Александру Авдееву, в котором просили снять все ограничения с бизнеса. Они отметили, что из-за жестких мер гостевой поток сократился на 90 процентов, а предприятия теряют по два миллиона в месяц, до сих пор выплачивая долги по коммуналке. Кроме того, из отраслей уходит персонал. На сегодняшний день не хватает до 40 процентов работников.

По их мнению, QR-коды для сферы услуг — катастрофа. Точных данных о том, что общепит и сфера услуг являются самыми опасными с точки зрения распространения инфекции, нет. А введение QR-кодов для сферы услуг не привело к росту показателей вакцинации. На это власти пока никак не отреагировали.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Давайте проведем Новый год дома»

Во Владимирском Роспотребнадзоре просят жителей области не планировать путешествия в новогодние праздники. Причем, по их мнению, не стоит ездить не только за границу, но и по России.

- Европа, Китай, Африка сейчас находятся в группе риска. Там можно не только заразиться новым штаммом, но и остаться надолго из-за введенных ограничений. Новый год — семейный праздник, давайте проведем его в кругу семьи, - обратилась к жителям области Марина Колтунова.