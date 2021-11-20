Владимирские рестораторы просят отменить все ограничения, наложенные на бизнес

. Фото: Виктория СУХОВА

19 ноября в кинотеатра «Киномакс-Буревестник» прошло первое открытое собрание предпринимателей Владимирской области. На нем обсуждали ведение бизнеса в условиях пандемии и перспективы работы в случае введения новых ограничений. На мероприятие приглашали первых лиц региона, однако пришел лишь один депутат Заксобрания Вячеслав Александров.

Не развиваем, а спасаем

Первой выступила президент региональной Ассоциации рестораторов и отельеров Марина Земскова. Она рассказала, что работа в период пандемии идет непросто. Вместо того, чтобы развивать туризм, гостиничный бизнес и общепит, они вынуждены заниматься спасением отрасли. Владимирская область одна из первых ввела жесткие ограничения, и если так будет продолжаться и дальше, то случится настоящая катастрофа.

- Власти вводят ограничения, чтобы обеспечить стопроцентную вакцинацию. Но ограничения действуют уже девять месяцев, а привито всего 35 процентов населения. При этом гостевой поток сократился на 90 процентов, а предприятия теряют по два миллиона в месяц, до сих пор выплачивая долги по коммуналке, - подчеркнула Марина Земскова.

Из-за того, что отели до 15 августа работали с ограничениями, они пропустили туристический сезон. Это привело не только к потере прибыли, но и уходу кадров. Сейчас в отрасли не хватает до 40 процентов работников.

- Зато теневой бизнес у нас теперь процветает. В Суздале были сданы в аренду последние собачьи будки! - резко высказалась Марина Земскова.

А где же помощь?

Вторым слово взял лидер регионального отделения "Опоры России" Александр Захаров. Он отметил, что новое руководство меняет курс. И следует признать, что последний локдаун был одним из самых мягких. Кроме того, общепиту разрешили работать до часу ночи. Но при этом следует подумать и о тех, кто работает в сфере развлечений — ведущих, танцоров.

- Еще одна проблема в том, что на региональном уровне нет безвозмездной поддержки. Необходимо рассмотреть вопрос поддержки арендаторов частной недвижимости, а не только государственной или муниципальной, - отметил Захаров. - Кроме того, следует снять все ограничения с предприятий, которые вакцинировали свой коллектив на 80 процентов. Такой вопрос будет поставлен перед губернатором.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Алла Матюшкина рассказала, что сейчас обсуждается вопрос о том, что кредиты под 3 процента годовых для бизнеса могут быть списаны. Это федеральная инициатива. Сама Матюшкина тоже подготовила документы о возможном списании налогов для малого и среднего бизнеса за четвертый квартал этого года.

QR-коды не эффективны?

Любопытным было выступление Андрея Новожилова, который курирует одну из владимирских пиццерий. Он сравнил Владимирскую и Тверскую области, которые сопоставимы по численности населения. Мужчина отметил, что ситуация с заболеваемостью в регионах одинакова, но при этом в Тверской области QR-коды не вводились.

- QR-коды для сферы услуг — катастрофа, - сказал Новожилов. - Точных данных о том, что общепит и сфера услуг являются самыми опасными с точки зрения распространения инфекции, нет. А введение QR-кодов для сферы услуг не привело к росту показателей вакцинации.

Предприниматель из Коврова рассказала о трудностях ведения бизнеса в условиях пандемии. Фото: Виктория СУХОВА

Согласилась с этим утверждением и представитель крупного ресторанно-развлекательного комплекса из Коврова. Предприниматель отметила, что продление работы на два часа сыграла с заведением злую шутку.

- Раньше были разрешены караоке, дискотека, а сейчас чем мы будем развлекать гостей? Хоть книжки людям давай, чтобы они не танцевали, а читали до часу ночи! К нам приходили, чтобы отдохнуть, а сейчас приходят за негативом и руганью! Если уж вводить QR-коды, то следует предприятиям сферы услуг разрешить все, в том числе развлечения, - обратилась предприниматель из Коврова.

С выступающими остался не согласен лишь депутат областного парламента Вячеслав Александров. Он рассказал, что по данным Счетной палаты Владимирской области, все не так плохо. Однако слова спикера были встречены негативно и заставили его замолчать.

По итогам собрания было написано письмо на имя врио губернатора Александра Авдеева с предложением по созданию координационного совета, отмене действующих запретов. Также необходимо поручить департаменту предпринимательства разработать мероприятия на 2022 год по восстановлению отрасли гостеприимства и услуг, наиболее пострадавших от ограничений, а также предложить альтернативные ограничительные меры для стимулирования вакцинации (если такие необходимы).